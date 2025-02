Estelionatários usam nome de moradora de Kaloré para criar perfis falsos

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Kaloré às 9h16 desta quinta-feira (19).

Conforme a PM, a senhora xxx compareceu ao Destacamento da Polícia Militar de Kaloré, relatando que criaram um perfil falso em seu nome no Facebook, no qual estão sendo oferecidos eletrodomésticos e outros produtos a preços muito abaixo do valor de mercado. Ela também informou que estão utilizando sua imagem no aplicativo de mensagens WhatsApp para solicitar dinheiro a seus amigos e conhecidos.

Ela informou ainda que já fez as denúncias pertinentes às empresas responsáveis pelos serviços de redes sociais, mas foi orientada a registrar o boletim de ocorrência para se resguardar legalmente.

Diante do exposto, a equipe policial prestou as orientações necessárias.

