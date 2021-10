Em Marialva motociclista perde a vida após rodotrem cruzar a rodovia

Uma passageira que estava na garupa saiu gravemente ferida

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender a um grave acidente de trânsito ocorrido na noite desta quinta-feira (28), por volta das 19h45, no km 187,2 da BR 376, em Marialva-PR, região Noroeste do Estado.

Uma carreta (rodotrem) Daf/XF 105, com placas de Campo Grande (MS), seguia no sentido Sarandi, quando foi realizar uma manobra de retorno para Marialva, porém, sua condutora, uma mulher de 39 anos, não obedeceu a preferência de um motociclista, um rapaz de 26 anos, que seguia com uma passageira de 29 anos na garupa.

Eles seguiam no sentido Marialva com uma motocicleta Honda CBX Twister com placas de Maringá, quando colidiram violentamente na lateral do rodotrem.

O condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos e morreu no local, já a passageira sofreu ferimentos graves, sendo encaminhada ao Hospital Santa Casa em Maringá.

A condutora da carreta rodotrem nada sofreu. Ela foi submetida ao teste de alcoolemia que não indicou a presença de álcool.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito para aferir as circunstâncias desse acidente.