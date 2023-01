Durante patrulhamento em Bom Sucesso Polícia Militar prende procurados pela Justiça

Ocorrência registrada às 17h10 de quarta-feira (4) na Rua Belizario Gomes Mendonça em Bom Sucesso.

Conforme a PM, a equipe policial militar, durante o patrulhamento ostensivo no município de Bom Sucesso, avistou um homem em frente uma residência, que ao notar a equipe policial agiu de maneira suspeita. Diante disso foi dada voz de abordagem e, durante revista pessoal nada de ilícito foi localizado.

Ao verificar o sistema de investigação policial foi localizado um mandado de prisão em seu desfavor. Diante do fato, foi dada voz de prisão ao mesmo sendo necessário a utilização de algemas devido este demonstrar nervosismo ao saber do mandado de prisão em seu desfavor. Ele foi encaminhado até a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul para as devidas providências.

Outra ocorrência

Também em Bom Sucesso na noite de quarta-feira (4) uma mulher foi presa.

Confrome a PM, durante patrulhamento ostensivo na vila Bonfim, a equipe avistou uma mulher que ao anotar a presença da Polícia tentou atravessar a rua e esconder próximo uma árvore. Diante da fundada suspeita foi dada voz de abordagem e em consulta ao sistema policial foi verificado um mandado de prisão em seu desfavor pela comarca de Telêmaco Borba pelo crime de favorecimento à prostituição. Diante do fato foi dada voz de prisão para a mesma e conduzida para o DEPEN de Jandaia do Sul.