Domingo (5) haverá eleições na Associação de moradores do Jardim das Flores

Diretoria da UANJA União das Associações de Moradores e Mutuários de Jandaia do Sul – PR, comunica que encerrado o prazo, somente uma chapa foi inscrita para concorrer à eleição da Associação de Moradores do Jardim das Flores, conforme edital de convocação de 06/02/2023, chamado pelo presidente Nilson Ancioto, nos meios de comunicação e, afixado no salão da entidade entre outros locais.

A chapa tem a seguinte composição: presidente: Macia Aparecida Locomann, vice: Delma Jacinta da Silva, Tesoureira: Valdenice R. Evangelista Vieira, Segundo tesoureiro: Odair Rodrigues de Ataide, Secretária: Cleonice de Lima Soares, Segunda secretária: Idene Modesto Andrade Heidmann, mais comissão fiscal e comissão de festas.

A eleição será no dia 05/03/2023, das 08h30m às 11h30m, no Salão Comunitário do bairro.