Dinheiro desaparece das contas da Prefeitura de Novo Itacolomi

O desaparecimento de R$24 mil reais das contas da Prefeitura de Novo Itacolomi, no Vale do Ivaí, está sendo investigado pela polícia. A suspeita é que pode se tratar de um golpe aplicado por telefone em um servidor do município.

De acordo com as informações, o controlador interno da prefeitura do município disse que, em 27 de janeiro, por volta das 15 horas, recebeu uma ligação telefônica de um homem, que se identificou como agente da Caixa Econômica Federal.

Afirmou que ele passou todos os dados da prefeitura do município e pediu para o servidor fazer atualizações do Sistema da Caixa, fato este que é corriqueiro, porém, no momento em que estava fazendo as atualizações, ocorreu dúvida sobre tal procedimento e a vítima imaginou, que poderia estar diante de um golpe.

Ele desligou o telefone e, por várias vezes, ligou tentando fazer contato na Agência da Caixa de Apucarana e também no 0800. Somente por volta das 15h30 conseguiu, solicitando o bloqueio de todos os CPFs de acesso à conta do município.

Mesmo assim, na conta bancária, ocorreu um saque através de Ted no valor de R$ 24 mil creditada para uma empresa que não teve o nome divulgado. O caso está sendo investigado.

