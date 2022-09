A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul por meio da Agência do Trabalhador em parceria com o Governo do Estado do Paraná e Secretaria de Justiça, Família e Trabalho participam na próxima quarta-feira, dia 21 de setembro, do DIA D para inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Nosso objetivo é intermediar a colocação no mercado de trabalho, pessoas com algum tipo de deficiência, dando oportunidade de novas perspectivas tanto profissional como financeira, e também orientar os empresários da responsabilidade de receber esses profissionais para que possam ajudar nos trabalhos da empresa, cumprindo assim às exigências da legislação vigente.

Portanto, a Agência do Trabalhador convida empresários e pessoas portadoras de deficiência que procurem a agência para se inscrever e obter mais informações.