Delegado Jacovós participa da entrega de 173 ônibus escolares para municípios do PR

O deputado estadual Delegado Jacovós participou da entrega de 173 ônibus escolares do programa Caminho da Escola. Os veículos foram adquiridos por aproximadamente R$ 58,5 milhões, com recursos do Governo do Estado e de emendas parlamentares através do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE).

A partir de agora, os ônibus serão utilizados para o transporte de estudantes matriculados na rede pública de ensino de 139 municípios paranaenses. A entrega faz parte de uma renovação da frota escolar, cujo objetivo é garantir mais conforto e segurança aos alunos e funcionários da educação.

“Estes ônibus serão entregues em 139 municípios e possuem acessibilidade necessária para estudantes que têm alguma dificuldade motora. O Paraná é considerado o estado que possui a melhor educação do Brasil e o governador Ratinho mostra que também prioriza a segurança, através da renovação da frota, proporcionando a todos, transporte de qualidade”, explicou Jacovós.

Delegado Jacovós ressalta que durante seu mandato, destinou emendas parlamentares para aquisição de computadores para estudantes, kit’s de multimídia e reformas de escolas. “Em nosso mandato, atuamos em todas as áreas, são milhões em investimentos para educação, saúde, infraestrutura, segurança pública, maior idade, mulheres, crianças e também, para a causa animal”.