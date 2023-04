Delegado Jacovós é coautor de projeto que cria Política Estadual de Segurança Escolar no Paraná

Tramita na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) um projeto de lei que cria a Política Estadual de Segurança Escolar para tornar as escolas ambientes isentos de ameaças para alunos, professores, funcionários e toda a comunidade escolar, prevenindo e reduzindo riscos nas escolas e creches. O texto é assinado pelos deputados estaduais, Ney Leprevost e Delegado Jacovós. O projeto propõe que todas escolas e creches, públicas ou privadas, passem a ter detectores de metais em seus acessos, cercas elétricas em cima de seus muros e monitoramento por câmeras. Também prevê a presença de psicólogas para detectar alunos mais suscetíveis a doutrinação para a violência que é feita através da web e de assistentes sociais para auxiliarem os alunos em situação de vulnerabilidade. De acordo com o projeto, a Política Estadual de Segurança Escolar deverá ampliar as ações de prevenção tornando-as políticas públicas perenes, além de preparar a comunidade escolar diante de possíveis situações de violência ou ameaças à segurança dentro das escolas.

“Estamos preocupados com a crescente onda de ameaças e ataques nas escolas. É inaceitável que a vida, a educação, a segurança e a tranquilidade de alunos, pais, professores e colaboradores de escolas seja prejudicada por atos criminosos. Este projeto, se aprovado, vai criar a Política de Segurança Escolar em todo o Paraná e com certeza, resultará em mais segurança nas escolas”, afirmou Delegado Jacovós.