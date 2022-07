Cultura de Jandaia convida para I Mostra Cultural de Jandaia do Sul

O Departamento de Cultura de Jandaia do Sul convida você e sua família para prestigiar a I MOSTRA CULTURAL DE AULAS DAS OFICINAS que são ofertadas pelo Município.

As oficinas serão apresentadas no Auditório Municipal localizado na Praça do Café, de segunda a sexta-feira das 18h30 às 20h30. Confira o dia de cada uma delas e participe!

>> 04/07/2022 – Oficina Dançarte Jazz/Ballet.

>> 05/07/2022 – Oficina Cico Arte.

>> 06/07/2022 – Oficina Musicarte Violão e Canto/Coral.

>> 07/07/2022 – Oficina Teatral Pirlimpimpim.

>> 07/07/2022 – Oficina Musicarte Criarte.

>> 08/07/2022 – Oficina Dançarte Danças Urbanas.