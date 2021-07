Corpo de menino é encontrado no Rio Ivaí

A força- tarefa que realizava buscas no Rio Ivaí localizou na tarde desta terça-feira (27), por volta das 16h45, o corpo do garoto Nicolas Pacagnan Fernandes, de 8 anos, desaparecido desde o dia 18, após o naufrágio de um barco.

O corpo foi localizado boiando nas proximidades da fazenda Costa Rica há 15 Km de distância de onde o barco virou.

O avô da criança, Carlos Pacagnan, que veio de Foz do Iguaçu, muito abalado, agradeceu as pessoas envolvidas nas buscas. “Meus únicos netos, e eles se foram, agradeço o empenho das equipes e agradeço todas as pessoas que rezaram por nós”, chorando, disse o avô.

As informações são do TnOnline