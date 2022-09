Condutor é preso por embriaguez ao volante após acidente em Jandaia do Sul

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Jandaia do Sul nesta quarta-feira (7) na Avenida Tancredo Neves.

Após solicitação, a equipe de serviço deslocou até ao local citado, onde segundo informações repassadas, havia ocorrido um acidente de trânsito envolvendo o veículo VW Gol e uma motocicleta Honda cg 150 Titan.

Populares informaram aos policiais que o condutor da motocicleta havia sido socorrido por amigos e encaminhado ao PAM.

Ao checar as documentações dos veículos e dos condutores foi constatado que o veículo Gol tinha débitos pendentes junto ao Detran e que o condutor aparentava estar com sintomas de embriaguez alcoólica, sendo que o mesmo aceitou ser submetido ao teste do etilômetro que aferiu 0,99 mg /l, configurando assim o crime de embriaguez ao volante.

Diante do ocorrido, foi dada voz de prisão ao condutor sendo o mesmo levado até a Delegacia para os procedimentos cabíveis. O Gol foi apreendido e elaboradas às devidas notificações de trânsito.

A motocicleta foi liberada no local, por não constar débitos.