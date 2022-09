Colisão entre carro e moto é registrada no Jardim Rebolças

Um acidente entre carro e motoneta foi atendido pela Defesa Civil de Jandaia do Sul na tarde desta sexta-feira (16) na Travessa Mascote esquina com Benedito Miguel Vieira, no Jardim Rebolças.

O motociclista de 55 anos sofreu diversas escoriações e ferimento em mão. Ele foi socorrido pela equipe da Defesa Civil com apoio do SAMU e encaminhado ao Hospital da Providência em Apucarana.

Houve danos de pequena monta nos veículos.

A Polícia Militar esteve no local para confeccionar o boletim de acidente.