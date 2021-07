Casal e criança são resgatados no Rio Ivaí

(TnOnline) Um casal e uma criança que estavam em um barco com nove pessoas que desapareceu no Rio Ivaí na tarde de domingo (18), foram resgatados pelas equipes de buscas do Corpo de Bombeiros e voluntários da Patrulha Ambiental do Rio Ivaí.

Segundo informações, o barco teria virado no Salto Takaki, pouco abaixo do Salto da Fogueira, no Salto e o casal teria ficado agarrado no próprio barco e a criança agarrada no pescoço da mãe.

Depois de algum tempo dentro do rio conseguiram chegar na margem. A criança apresentava quadro de hipotermia, mas não corre risco de morrer. O barco foi encontrado próximo ao local.

Eles foram atendidos pela equipe do Samu e encaminhados para o Hospital Municipal de São João do Ivaí. As buscas seriam reiniciadas na manhã desta segunda-feira (19)