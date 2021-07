Carreta roubada é localizada em Kaloré

Na noite de terça-feira (27) a Polícia Militar foi informada que uma empresa de rastreamento obteve a localização de uma carreta que havia sido roubada a poucas horas, que a mesma estaria em uma área rural na cidade de Kaloré. Foi então solicitado apoio da RPA da cidade de Jandaia do Sul e da Rocam de Apucarana, então foi realizado patrulhamento na localidade indicada pelo rastreamento sendo localizado pelas equipes em um carreador de cana secundário, o cavalo e o semi-reboque com a carga, 30.980 kg de soja.

Posteriormente chegou em apoio a equipe da RPA de Borrazópolis que confeccionou o BOU referente ao roubo, que também fez contato com a vítima, que se fez presente no local, onde reconheceu o veículo e que o mesmo estava apenas com danos na lona e a carga de soja estava intacta.

Diante dos fatos, a equipe encaminhou o veículo e a vítima até a delegacia de polícia de Jandaia do Sul para providências cabíveis.