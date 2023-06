Cachaça Jamel mais uma vez entre as marcas mais lembradas pelos varejistas brasileiros

Em mais um ranking publicado pela Revista SA+, maior veículo especialista em varejo do país, a Cachaça Jamel aparece entre as 5 marcas de cachaça mais citadas pelos principais varejistas brasileiros. A revista ouviu mais de 476 executivos para realizar o levantamento das empresas mais representativas para os negócios do varejo com foco em alimentos e bebidas.

A Cachaça Jamel, reconhecida no segmento em que atua como uma marca forte e presente em todo o mercado nacional, líder do mercado de cachaça nos Estados Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e como validado pela pesquisa da Revista SA+, está entre as marcas preferidas pelos varejistas brasileiros.

“É muito gratificante ver que o resultado do trabalho dos colaboradores e parceiros está sendo reconhecido. Assim, seguimos ainda mais estimulados a entregar ao mercado consumidor, produtos e serviços de excelente qualidade”, completa Ariani Missiato, diretora-executiva da empresa.

O Grupo Missiato, produtor da Cachaça Jamel, surgiu no final dos anos 50 com o propósito de oferecer ao mercado destilados de excelente qualidade. O investimento em tecnologia para o desenvolvimento de produtos que atendessem exigências internacionais, tornou o Grupo Missiato uma empresa visionária e comprometida com um relacionamento de longo prazo com seus clientes.

A empresa é produtora da Cachaça Jamel, Cachaça Camelinho, London Dry Gin Bombardier, Whisky MacSeller’s e outros. Os produtos estão presentes em todo o território nacional e são exportados para diversos países da Europa, América do Norte e América Latina.