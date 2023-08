Brigada Comunitária e Samu de Jandaia do Sul passam por treinamento de Salvamento Veicular

Brigadistas Comunitários e Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Jandaia do Sul (Samu) passaram por um treinamento de Salvamento Veicular nesta sexta (28\07) coordenado pelo Cabo Anderson do Corpo de Bombeiros e pela enfermeira Marilena coordenadora do Samu Jandaia.

Durante o treinamento, técnicas foram desenvolvidas como, avaliação 360º, gerenciamento de riscos, estabilização veicular, criação de acesso para entrada do socorrista no interior do veículo, avaliação e extração da vítima.

Uma sucata de veículo foi utilizada para que os socorristas treinassem as técnicas e utilizassem equipamentos de estabilização veicular e ferramentas de corte (desencarcerador).

Esse treinamento faz parte de uma série de treinamentos que os profissionais vêm recebendo com a finalidade de capacitar ainda mais as equipes de socorristas de Jandaia do sul.