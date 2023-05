Bora sextar com um espetáculo empolgante? Neste dia 02, com entrada gratuita!

O Ballet de Londrina, uma das principais companhias paranaenses, com 30 anos de trajetória, apresenta em JANDAIA DO SUL seu mais novo espetáculo: Bora!, uma coreografia do célebre diretor Henrique Rodovalho.

Em um cenário tecnológico, feito de luzes de led, e entre músicas eletrônicas, dez bailarinos convidam o público a entrar na dança e a pensar sobre as relações humanas na era das redes sociais, entre engajamentos e cancelamentos, entre partilhas de afetos e haters.

Bora! é uma viagem irônica e apaixonante sobre os prazeres e dores que sustentam nosso cotidiano em pleno século XXI e um convite a aproveitar a vida por meio de ações conscientes no ambiente real e virtual.

Convide seus amigos e família e reserve este dia para uma experiência diferente e animada. Compartilhe à vontade nos seus grupos! Esperamos vocês no Auditório Municipal Professor Lourenço Ildefonso da Silva em dois horários: às 14h e às 19h30 horas.