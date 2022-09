Bombeiros são acionados para princípio de incêndio em Jandaia

A equipe da Brigada Comunitária (Defesa Civil) de Jandaia do Sul, foi chamada no Jardim Vista Alegre na manhã desta quarta-feira (21), onde saia fumaça do telhado de uma residência e não havia ninguém na casa no momento.

Os bombeiros subiram no telhado e localizaram um ninho de passarinho em chamas dentro do telhado. O fogo teria sido provocado pela fiação elétrica.

“A casa tem forro de laje, o que contribuiu para que o fogo não se alastrasse”, disse um dos agentes da Defesa Civil que atendeu a ocorrência.