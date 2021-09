Ato Cívico trouxe uma mensagem forte para o futuro de São Pedro do Ivaí e do país

Na manhã de 7 de setembro foi realizado em São Pedro do Ivaí o Ato Cívico em comemoração à Independência do Brasil, com a presença de diversas autoridades e representantes da sociedade, entre elas vereadores, o presidente da Câmara, diretores e professores e religiosos.

Após serem ouvidos o Hino Nacional, o Hino da Independência e o Hino de São Pedro do Ivaí, a prefeita Maria Regina Della Rosa Magri fez um discurso emocionado aos presentes, falando sobre a importância de manter vívidos os sonhos, apesar de todos os momentos difíceis que as famílias estão passando durante esta pandemia.

A prefeita defendeu que este dia de comemoração da Independência é uma boa hora para refletir sobre o que vivemos, para então identificar em cada pessoa o que ela tem de melhor e usar esta grande força que está dentro de si para mover o país, para fazer a cidade prosperar, para deixar melhor a vida no próprio lar.

Maria Regina convidou as pessoas a se dedicarem pelo município e pelo país: “Nós podemos fazer a diferença. Eu preciso muito de vocês, gente. O Brasil precisa de vocês. São Pedro do Ivaí precisa de vocês. […] Eu queria pedir para vocês que são pais, mães e professores: levem o sonho para as crianças. Façam que elas acreditem nessa terra linda que é São Pedro do Ivaí. Não deixem nunca de sonhar. […] Isso pode fazer a diferença no Brasil e na liberdade de uma criança. Acreditem no nosso país. A nossa força está aqui dentro. Cada um de nós tem esta força. E vamos continuar lutando juntos.”

O ato cívico foi encerrado com uma oração pelo município e pelo país.