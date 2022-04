Assaltantes levam dinheiro de mercadinho em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h29 desta quarta-feira (20).

A equipe policial foi acionada para uma ocorrência de roubo na Casa São José, popularmente conhecida como mercadinho do Faustino, onde no local, o solicitante relatou que próximo ao horário de fechar o mercado adentrou dois masculinos com blusa preta refletiva e capuz, que não conseguiu ver o rosto e nem qualquer outra características, sendo que os dois masculinos, um armado com uma arma aparentando ser uma pistola de cor preta e outro fazendo menção de estar armado pediram para que esvaziassem os caixas e colocasse o dinheiro em uma sacola, que logo após isso os dois elementos saíram a pé sentido a linha a linha do trem, sendo então perdido de vista pelo solicitante.

Diante dos fatos foi realizado patrulhamento nas proximidades, no intuito de localizar os autores porém, nada foi encontrado.