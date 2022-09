Agência do Trabalhador de Jandaia do Sul tem 73 vagas disponíveis

QUANTIDADE VAGA 1 Ajudante de carga e descarga 3 Ajudante de obras 1 Atendente de telemarketing 2 Auxiliar Administrativo – VAGA PCD 2 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de escritório 4 Auxiliar de expedição 1 Auxiliar de laboratório de análises físico químicas 3 Auxiliar de limpeza 6 Auxiliar de linha de produção 1 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de pessoal 4 Carpinteiro 1 Contador 1 Empacotador – VAGA PCD 1 Empregada doméstica 1 Encarregado de crédito e cobrança 1 Engenheiro Civil- Estagiário 3 Farmacêutico 1 Motorista entregador 1 Oficial de serviços gerais 3 Operador de caixa 1 Operador de máquinas fixas, em geral (VAGA PCD) 1 Operador de retroesvavadeira 8 Pedreiro 1 Pintor de veículos 2 Repositor de mercadorias 2 Representante comercial autonomo 1 Soldador 1 Técnico em man. de equipamentos de informática 10 Trabalhador da avicultura de corte 1 Vendedor 1 Vigia 1 Zeladora

Agência do Trabalhador de Jandaia do Sul

Rua Senador Souza Naves, 775 – CEP 86.900-000

Centro – Jandaia do Sul – PR

telefone/fax: (43) 3432 – 4277