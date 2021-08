Agência do Trabalhador atenderá no Marisa, no dia 12

A Agência do Trabalhador de São Pedro do Ivaí atenderá no Distrito Marisa na próxima quinta-feira, 12 de agosto, das 09 às 11:30 e das 14h às 16h. Na oportunidade, o órgão fará a atualização do cadastro de desempregados entre os moradores, prestará atendimentos da Sala do Empreendedor e tirará dúvidas sobre microcrédito e MEI (abertura, alteração e encerramento). Os serviços da Agência do Trabalhador serão prestados juntamente com a segunda edição do projeto CRAS Mais Perto de Você que, em julho, atendeu dezenas de moradores no Distrito. Mais uma vez, serão oferecidos atendimentos de assistência social em programas como Cadastro Único, Baixa Renda, Leite das Crianças, Benefício Eventual, além de distribuição de cestas básicas, visitas domiciliares aos usuários do Serviço de Convivência, Fortalecimento de Vínculos, atendimentos psicossociais e de orientação psicológica.