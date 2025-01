A Polícia Civil de Mandaguari prendeu E.D.T. acusado de ser um dos autores do homicídio que vitimou Victor Hugo de Souza Bonini no dia 01/12/2024. Após intensa investigação, a Policia Civil acabou apreendendo a motocicleta utilizada no homicídio, uma CG 150 e outra roubada escondidas em uma residência no bairro Populares II.

Após o Delegado de Polícia representar pela prisão de E.D.T. o mesmo fora abordado nesta tarde em um veículo na area central de Mandaguari.