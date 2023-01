21 pés de maconha são apreendidos em residência de Apucarana

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Apucarana às 20h26 desta segunda-feira (24) no Jardim Ponta Grossa.

Conforme a PM, a equipe estava em p.b juntamente com a Guarda Municipal quando recebeu a informação de que no endereço, um cidadão estaria cultivando diversos pés de maconha bem como comercializando.

Os policiais foram ao local onde abordaram a pessoa de 31 anos. Foi informado ao mesmo sobre o teor da denúncia, sendo que de pronto informou a equipe que realmente cultivava a planta autorizando a entrada dos policiais.

No interior da casa além dos PES DE MACONHA – 21 UNIDADES também foi localizado COCAÍNA – 30.9 GRAMAS in natura em um prato bem como diversos instrumentos para pesagem e comercialização (balança de precisão tesouras máquina de cartão plástico filme etc).

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao ondivíduo e encaminhado a 17ªSDP para providências.