Escola Municipal César Lattes é ampliada

Nesta manhã de terça-feira (06) o prefeito Lauro Junior e o vice-prefeito Fifa entregaram a Ampliação da Escola Municipal César Lattes.

O investimento foi de aproximadamente R$ 397 mil com recursos próprios do município para a construção de uma área total de 154,98 metros quadrados, contendo duas salas de aula, dois banheiros e um almoxarifado.

A escola, que é de tempo integral, atende em média 260 alunos e pensando na qualidade de ensino e acolhimento das crianças, fez-se necessário essa ampliação.

“O sentimento que define hoje é de gratidão, pois quando estivemos na sala do prefeito fazendo essa solicitação, ele teve esse olhar cuidadoso com nossa escola e prontamente foi concedido o planejamento do projeto e a execução dessa obra”, conta a diretora do Departamento de Educação e Esportes, Meire Santos.