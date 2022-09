Abertura da Semana da Pátria em Jandaia do Sul

Nesta manhã de sexta-feira (02) a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul por meio do Departamento de Educação e Esportes realizou a Abertura das comemorações alusivas à Semana da Pátria.

A solenidade contou com a presença de alunos, professores e diretores de todas as escolas do município, além de autoridades do poder executivo, legislativo e representantes de diversos segmentos da sociedade civil. O padre Edivaldo dos Santos fez uma benção seguida da execução do Hino Nacional e do Hino da Independência.

Em seguida, para marcar essa importante semana tivemos uma breve apresentação das seguintes instituições de ensino:

Centro Municipal de Educação Infantil Criança Feliz, Colégio Passionista São José, Colégio São Marcos, Escola Estadual Carlos de Campos, Escola Municipal César Lattes, Escola Municipal Olavo Bilac, Lar São Francisco de Assis e Colégio Estadual Cívico-Militar.

O prefeito Lauro Junior agradeceu a presença de todos e convidou para a Passeata Cívica que acontecerá na quarta-feira, 07 de setembro, à partir das 8h30 na Avenida Getúlio Vargas. (saída do Posto Vesa)

Na ocasião, também foi celebrado e entregue mais um ônibus escolar para a educação municipal por meio do Governo do Estado do Paraná.