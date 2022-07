Assembleia de Deus promove Mutirão Social

Aconteceu neste Domingo (24/07), o MUTIRÃO SOCIAL, promovido pela Igreja Assembleia de Deus, em Jandaia do Sul-Pr.

O evento foi marcado com assistencialismo a comunidade Jandaiaense, em específico, aos Bairros Nova Jandaia e Jd. Esmeralda.

Durante o dia, foram atendimentos Jurídico (orientação sobre Aposentadoria, Auxílio Doença, Casamento, Direito do Consumidor, etc), atendimento Psicológico, Atendimento à saúde(aferição de Pressão e medição de Diabete), Cortes de Cabelo(masculino e feminino), Designer de sobrancelhas e tranças de cabelo. Foram também entregue, mais de 1.000 peças de roupas e calçados usados, cestas básicas, além de recreação Infantil (cama elástica, algodão Doce, Pipoca).

No final da tarde, o encerramento foi marcado com uma grande Celebração de Culto a Deus, com a participação da Orquestra do Templo Sede da Assembléia de Deus de Jandaia do Sul, abrilhantando o Evento. O resultado: diversas preciosa Vidas se rendendo ao Evangelho de Cristo.

Igreja Assembléia de Deus

Amar e Servir

Pr Lúcio Maia

Presidente