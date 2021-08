Acidente em Godoy Moreira deixa três mortos

(Berimbau) Um violento acidente foi registrado no Rodovia PRE-650, em Godoy Moreira, no trecho que interliga com o município São João do Ivaí, próximo ao desvio da Ponte da Nice, onde uma obra de levantamento da via, está sendo edificada. A batida aconteceu por volta das 02 horas da madrugada, de domingo, dia 15 de agosto, de 2021, e envolveu um Honda Civic e um Astra e, segundo o portal Canal HP, do jornalista Herinthon Paulista, dez pessoas ficaram feridas, três delas, jovens, não resistiram e entraram em óbito, sendo a primeira: Mateus Silvério de Souza, de 24 anos; o segundo Kassiano, mais conhecido como “Paraguai”, que era pedreiro, morador do Assentamento 8 de Abril, e uma jovem da cidade de Lidianópolis, de nome Jéssica Beatriz. Corpo de Bombeiro de Ivaiporã; SAMU Base São João do Ivaí e a Polícia Rodoviária, Posto de São João do Ivaí, atenderam a ocorrência.