Morador de Cambira perdeu o carro. Ocorrência foi registrada como furto

Segundo a PM, às 13h45 de quarta-feira (13), um morador de Cambira foi ao Destacamento de Polícia Militar e informou que na data de ontem foi até a Fazenda Ubatuba no Distrito de Pirapó, com seu veículo VW Gol, de cor branca, placas AKF-6942 e na volta, parou no bar do Batata, também localizado no Distrito de Pirapó, porém na data de hoje veio a dar falta do seu veículo.

O solicitante relata ainda que acordou em sua residência na data de hoje, com a chave do veículo no bolso e segundo informações de amigos que estavam com Sr no bar, o mesmo saiu do Distrito de Pirapó por volta das 22h com o seu veículo, dizendo que iria retornar para sua residência em Cambira. Ele não soube precisar o momento em que o veículo pode ter sido furtado.