Vítimas da covid, Mãe e filho morrem no mesmo dia em Apucarana

Mãe e filho morreram neste sábado (3), após complicações da Covid-19, em Apucarana, no norte do Paraná. A família estava sepultando a idosa, quando foi informada do falecimento do comerciante Francisco Carlos Pereira, de 50 anos.

A idosa, Sebastiana Frangil Pereira de 81 anos, mais conhecida como Dona Eni, é uma das pioneiras de Apucarana, sempre viveu na região da Caixa de São Pedro, porém, sofria com Alzheimer há muito tempo e estava internada desde segunda-feira ((28/5). Ela deixa sete filhos, netos e bisnetos, informou familiares.

Durante o sepultamento, que ocorreu às 17h, no Cemitério da Caixa de São Pedro, a família foi informada do falecimento do filho dela. Ele era proprietário do ‘Restaurante do Chico’, nome como era carinhosamente chamado por amigos e parentes.

De acordo com informações de familiares, Chico teria se contaminado com o coronavírus há pelo menos duas semanas. Ele chegou a postar nas redes sociais que o restaurante ficaria fechado a partir do dia 25 de junho, pois ele havia se contaminado. Na publicação, ele garantiu que retornaria apenas no dia 02 de julho.

