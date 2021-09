Violência Doméstica em Marumbi e Cambira

Marumbi 21h10min Natureza Violência Doméstica Autor Masculino, 30 anos Vítimas 2 Femininos: 51 e 60 anos Local Rua Lindo Boni

Foi repassado via Copom que um solicitante teria ouvido gritos e pedidos de socorro emitidos dentro de uma residência vizinha. Que esta equipe deslocou prontamente até a rua informada no intuito de localizar o local da ocorrência, quando deparou-se com o Sr. de 60 anos pedindo por socorro e informando que seu filho de 30 anos estava dentro da residência e teria ido para cima de sua mãe de 51 anos e a agredido fisicamente tentando enforcá-la com um cabo de vassoura, em posse de uma faca tentando matá-la colocando a faca no seu pescoço, como também entrou em luta corporal com seu pai tentando matá-lo, sendo que —————- tomou a faca das mãos de ——————– que em ato contínuo ———————- foi até a gaveta do armário da cozinha e pegou uma faca de serra, vindo para cima de sua mãe e seu pai tentando matá-los, e novamente seu pai conseguiu tomar a faca das mãos de —————–.

As vítimas também informaram que vem sofrendo ameaças por parte de —————– que é usuário de entorpecentes e constantemente pede dinheiro para manter seu vício e quando os pais não fornecem o dinheiro ele fica agressivo e realiza ameaças dizendo que vai matá-los.

O agressor foi encaminhado a delegacia de Jandaia do Sul.

Cambira 22h55min Natureza Violência Domestica Local Rua Sete De Setembro

A equipe foi solicitada para atender uma ocorrência de violência doméstica onde a solicitante relata que seu padrasto estava em frente sua residência atirando pedras e que sua mãe possui uma medida protetiva contra ele.

No local, a equipe policial realizou contato com a vítima, que passou a relatar possuir uma medida protetiva contra seu ex-convivente, e nesta data ele veio novamente até a sua residência e passou a proferir ofensas e ameaças de morte contra ela, e que ainda atirou pedras contra sua residência, porém, antes da chegada dos policiais, o autor se evadiu rumo a uma área de mata que fica nos fundos do bairro.

Diante dos fatos, a vítima foi orientada quanto aos procedimentos referente a lei Maria da Penha, e as medidas protetivas. Na sequência foi realizado buscas pelo autor, mas ele não foi localizado.