Trem arrasta carro e deixa motorista ferido em Apucarana

Na manhã desta sexta-feira (4), um grave acidente envolvendo um carro e um trem ocorreu no Residencial Fariz Gebrim, em Apucarana. Segundo informações do 11º Grupamento do Corpo de Bombeiros, o veículo foi arrastado por mais de 150 metros após a colisão.

O incidente ocorreu na linha férrea que cruza a Avenida Serra do Mar. O carro foi atingido pelo trem e arrastado até antes da próxima entrada do residencial. De acordo com a corporação dos bombeiros, o trajeto percorrido foi da entrada do Fariz até a metade, antes da próxima entrada.

O motorista do veículo, um homem de 33 anos, sofreu ferimentos e foi imediatamente encaminhado ao Hospital da Providência. Felizmente, apesar dos ferimentos, a vítima estava consciente, orientada e responsiva.