Trabalhador morre combatendo incêndio em canavial

Um homem morreu queimado nesta sexta-feira (02). A vítima ficou com o corpo todo carbonizado e seria trabalhador no setor de canaviais na região de São Jorge do Ivaí. Ao fim da tarde, a Polícia Civil, informou que a vítima estava ao lado de uma caminhão pipa, que foi cercado pelo fogo, por isso ele não conseguiu fugir das chamas.

De acordo com as primeiras informações de testemunhas no local, ele estaria atuando no combate a um incêndio de grandes proporções em meio a uma palhada de cana, no canavial. O IML de Paranavaí, foi acionado para recolher o corpo. Várias equipes dos bombeiros do 5º Grupamento de Maringá atuaram nas ações contra as chamas.

TnONline / Corujão