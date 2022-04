O Município de Jandaia do Sul através do Departamento de Esportes convida a todos para participarem do Torneio do Trabalhador 2022 que acontecerá no dia 01 de maio, a partir das 08h00, no Country Club de Jandaia do Sul.

Serão disputadas as seguintes modalidades:

Futebol Suíço – inscrições no Departamento de Esportes.

Sinuca, Truco e Beach Tênis – inscrições no local.