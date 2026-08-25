Empinou próximo a viatura e teve moto apreendida

545
Um motociclista de 22 anos foi flagrado realizando uma manobra perigosa durante a tarde desta segunda-feira (24), em São Pedro do Ivaí. A ocorrência foi registrada por volta das 18h07, na Rua Francisco de Melo Sobrinho, na região central da cidade.
Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento, a equipe visualizou o rapaz conduzindo uma Honda CG sobre apenas uma das rodas. Diante da irregularidade, os policiais realizaram a abordagem para fiscalização.
O condutor apresentou Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e a motocicleta não possuía pendências relacionadas ao licenciamento. No entanto, durante a vistoria, foram constatadas outras irregularidades, como escapamento em desacordo com as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e problemas no sistema de iluminação, incluindo os indicadores de direção e a luz de freio.
Como as irregularidades não puderam ser corrigidas no local, a motocicleta foi encaminhada ao Pátio do Detran para regularização.
O motociclista foi orientado e liberado no local.
Compartilhar