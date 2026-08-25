Aniversariando Rúbia Bueno
Rúbia Bueno está de aniversário nesta terça-feira (25). Amigos do Hospital Santa desejam feliz aniversário.
Maicon eletricista aniversariando
Maicon faz aniversário nesta segunda-feira (24). Familiares e amigos enviam Parabéns.
Jandaia do Sul abre inscrições para Escolinha de Futsal
A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Educação e Esporte, está com inscrições abertas para a Escolinha de Futsal, projeto...
Dois acidentes deixam feridos em Mandaguari neste domingo
Dois acidentes mobilizaram equipes de resgate em Mandaguari neste domingo (23). Uma das ocorrências aconteceu na zona rural, na região da Estrada Vitória do...
Motociclista sem habilitação é flagrado com drogas e escapamento adulterado em Jandaia do Sul
Durante patrulhamento ostensivo preventivo realizado na noite de domingo (23), na Avenida Tancredo Neves, no Centro de Jandaia do Sul, a Polícia Militar abordou...
Passageira de carro que colidiu violentamente contra poste morre no hospital
Uma jovem de 22 anos morreu após o carro em que estava colidir violentamente contra um poste na madrugada de sábado (22), em Arapongas....
Após suposta agressão, mulher é socorrida e adolescente deixada em hospital de Jandaia
Uma mulher de 36 anos foi socorrida após relatar ter sido agredida pelo marido durante uma ocorrência de violência doméstica registrada na noite deste...