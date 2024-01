O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestade para todas as regiões do Paraná nesta quarta-feira (10). As previsões apontam que os ventos serão intensos, podendo chegar a até 100 km/h, e há um volume de chuva estimado entre 50 e 100 mm. O alerta de tempestade é válido até às 10 horas de quinta-feira (11).

Conforme o instituto, também é prevista queda de granizo e há risco de queda de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.