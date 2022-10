Tentativa de homicídio é registrada em Jandaia do Sul

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul à 0h21 desta segunda-feira (3) na Rua Crisântemos em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, foi repassado que um indivíduo entrou em uma residência e efetuou DISPARO DE ARMA DE FOGO na tentativa de acertar uma pessoa. No local a equipe fez contato com a mãe da vítima (Vilma), que relatou que um indivíduo branco, de barba, trajando uma camiseta amarela arrombou a porta perguntando por xxxx e efetuou diversos disparos, depois arrombou a porta do quarto, momento esse que a vítima saiu correndo e o autor saiu correndo efetuando outros disparos na tentativa de acertar a vítima.

Após isso, o autor subiu na garupa de uma motocicleta não identificada.

Quando a equipe policial chegou, a pessoa de xxxxx não se encontrava mais na residência. Sua mãe foi orientada quanto aos procedimentos a serem tomados.