Temporal causa estragos na produção de banana em Novo Itacolomi

O temporal no final da tarde de terça-feira (18) causou estragos em Novo Itacolomi e transtornos nas cidades vizinhas. Produtores rurais tiveram prejuízos com bananeiras derrubadas pelo vento no Bairro 300 Alqueire. Os danos preocupam os agricultores.

Além disso, a tempestade provocou quedas de árvores em rodovias da região causando transtornos. Na PR-466, próximo a Kaloré, uma árvore bloqueou parte da pista e dificultou o trânsito. Na PR-170, entre Borrazópolis e Apucarana, galhos e árvores caíram na via, causando transtornos para motoristas.

