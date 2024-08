Seis pessoas morrem após carro ser prensado por duas carretas

Seis pessoas morreram em um grave acidente registrado na noite desta sexta-feira (30) na rodovia BR-116, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). Um veículo Chevrolet Cobalt foi prensado entre duas carretas na altura no quilômetro 99, na pista sentido São Paulo.

Os cinco ocupantes do carro e o motorista da carreta que bateu na traseira morreram no local, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Além deles, havia um cachorro no Cobalt, que também não resistiu.

Segundo apurações feitas no local do acidente, o carro e a carreta da frente estavam parados na BR-116 devido a outro acidente, que aconteceu a cerca de sete quilômetros. Por causa da interdição, houve congestionamento e uma longa fila se formou na rodovia.

No entanto, a outra carreta bitrem, que pertence a uma transportadora de Ponta Grossa (PR), não conseguiu reduzir a velocidade e bateu na traseira do Chevrolet. Com a força do impacto, o carro foi prensado entre as duas carretas e ficou completamente destruído.

O condutor da carreta que estava na frente não teve ferimentos e ficou bastante abalado com a situação.

Três homens e três mulheres

As vítimas do acidente são três homens e três mulheres. A informação foi confirmada pela PRF na manhã deste sábado (31). Todos os corpos já foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

No carro estavam dois homens e três mulheres. Além deles, um cachorro também estava no veículo e não resistiu. O caminhoneiro que morreu conduzia o veículo de uma transportadora de Ponta Grossa.

A identidade das vítimas ainda não foi confirmada. O tráfego na altura do quilômetro 99, da BR-116, na pista sentido São Paulo, onde aconteceu o acidente, está normalizado na manhã deste sábado (31). Apenas uma das carretas permanece no local, mas fora da pista.

