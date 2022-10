Um acidente na tarde deste domingo (16) próximo ao 10º Batalhão em Apucarana deixou seis pessoas feridas, sendo duas em estado grave.

Segundo informações, as seis pessoas, sendo três crianças estavam no Peugeot 207 que bateu em uma árvore. Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionados para atender as vítimas.

Uma menina de 8 anos é a vítima mais grave. Ela sofreu parada cardíaca e foi reanimada.