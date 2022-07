Saúde de Jandaia divulga programação para atualização de vacinas

O Departamento de Saúde informa que a partir de terça-feira (19) começa uma mobilização para que crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos atualizem sua carteira de vacinação.

Cada dia será uma Unidade Básica de Saúde que estará em horário prolongado, até às 21 horas, para poder atender toda a população.

Veja a seguir a programação:

>>19/07/2022 (terça-feira) – UBS Damásio Brito da Silva

Atendimento até às 21h00

>>20/07/2022 (quarta-feira) – UBS Lázaro de Paula Rodrigues

Atendimento até às 21h00

>>21/07/2022 (quinta-feira) – UBS Dr Wilson Nogueira – Distrito São José

Atendimento até às 21h00

>>23/07/2022 (sábado) – UBS Damásio Brito da Silva / UBS Lázaro de Paula Rodrigues

Atendimento das 08h00 às 17h00.

ATENÇÃO: a vacinação da COVID-19 permanece conforme cronograma no Ginásio de Esportes. Esta é uma ação da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul com o Governo do Estado do Paraná.