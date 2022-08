Por volta das 18h desta sexta-feira (19) a equipe do SAMU de Jandaia do Sul atendeu uma vítima de acidente com bicicleta.

Um garoto de 13 anos acabou colidindo a bike em um poste na Avenida Tancredo Neves, próximo ao Ginásio de Esportes em Jandaia do Sul. Ele recebeu o primeiro atendimento na ambulância e foi encaminhado ao Hospital da Providência em Apucarana.

O jovem sofreu um ferimento na região da orelha e um possível trauma em coluna.