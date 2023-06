Rotary Club realiza feijoada drive thru

O Rotary Club de Jandaia do Sul realizou neste domingo (04) mais uma feijoada. A entrega foi realizada no sistema drive thru.

A deliciosa feijoada preparada com muito carinho pelos rotarianos já está se tornando mais uma tradição do Club, o sistema drive thru foi adotado durante a pandemia, mas se mantém até hoje devido sua praticidade. Cerca de 340 quilos de feijão e demais ingredientes foram utilizados para preparar a feijoada que se estima ter servido cerca de mil pessoas.

O presidente do Rotary Club de Jandaia do Sul, Marcos Araujo, agradece a todos que colaboram com o Club adquirindo os cartões. A renda do evento será toda destinada às ações do Rotary Club.