Reunião sobre Circuito de Caminhada “Caminhos do Ivaí’ é realizada em Jandaia do Sul

Foi realizado quarta-feira (10) no Recanto Professor Geremias uma reunião de Alinhamento e Planejamento de ações que envolvem a execução do Circuito de Caminhada na Natureza Permanente de Longo Curso “Caminhos do Ivaí”.

Os temas foram abordados pela coordenadora Estadual de Turismo Rural, Terezinha Busanello Freire e pelo Coordenador de Turismo Rural na Região de Apucarana pelo IDR-Paraná Adilson Novaes; foram desde o trajeto do circuito que tem como principal objetivo ofertar à sociedade, um roteiro diferenciado de turismo rural, bem como gerar renda financeira a agricultura familiar que farão parte do trajeto e projeto.

O trajeto do Caminhos do Ivaí terá seu percurso identificado por meio de placas de sinalização que indicarão a direção, bem como onde se inicia e termina o traçado em cada um dos municípios participantes do circuito. Nele, os caminhantes poderão fazer o trajeto total ou parcial do circuito, ou seja, concluir o percurso em todos os municípios ou em parte deles. Por ser um circuito de caminhada na natureza permanente e de longo curso, não será necessário fazer inscrição para usufruir. Também por se tratar de circuito permanente, não terá dia programado e as pessoas terão à disposição o contato de empreendimentos familiares para agendar antecipadamente a contratação dos serviços oferecidos, divulgados assim que o projeto for concluído.

A reunião contou com a participação de Romeu Suzuki- Gerente Regional IDR Paraná Iapar Emater, técnicos extensionistas da Emater dos municípios da região, dos vereadores Adenilson e Bruno Cavassani e os representantes dos municípios que integram o Circuito.

O projeto e de grande valia e importância para a agricultura familiar fomentando o turismo rural de Jandaia do Sul e Região “disse o Prefeito Lauro Junior durante a reunião”.