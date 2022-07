Residência é arrombada no Villar II

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 20h31 de quarta-feira (27) na Rua Luzia Darienzo Martins.

Conforme a PM, no local a vítima relatou que saiu de sua casa por volta das 07h20 e quando retornou as 19h30, encontrou a residência arrombada. Os autores pularam o muro quebraram o cadeado do lado de dentro do quintal, abriram o portão, e que provavelmente colocaram um veículo no quintal da casa pois haviam marcas de pneu nas pedras. Retiraram o miolo da fechadura da porta principal.

Do interior subtraíram eletroeletrônicos (tv, secador, celular e micro-ondas) , objetos de uso pessoal, roupa infantil e documentos de veículos. A residência possui uma câmera de monitoramento na parede externa da casa. Que os autores também desligaram a energia do local pelo relógio da COPEL que fica na calçada. A vítima foi orientada.