Quarta-feira (Dia das Crianças) tem Cinema na Praça em Jandaia do Sul

Na quarta-feira (12), acontece o Cinema na Praça em Jandaia do Sul. Serão exibidos em uma carreta ao ar livre, filmes na telona para toda a família. O evento acontece na Praça do Café e será dividido em duas sessões: às 19 horas com o filme, O Poderoso Chefinho 2 e às 21 horas com o filme, Os Croods 2.

Atenção: Haverá transporte gratuito nos bairros para as crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis para a sessão das 19 horas! O evento é aberto ao público e gratuito.

Realização da Renault do Brasil, com o apoio do Governo do Paraná em parceria com a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul.