PRF apreende mais de 3,6 toneladas de maconha em Mandaguari

Um homem foi preso.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 3.620 kg de maconha na tarde desta terça-feira (04), na BR-376, em Mandaguari/PR.

Por volta das 12h52, durante fiscalização no km 201.0 da BR-376, os policiais abordaram um veículo M.benz/Axor 1933 S, cor branca, com indicativo de abordagem decorrente de análise de risco. Em frente à Unidade Operacional da PRF em Mandaguari, foi dada ordem de parada ao veículo, que prontamente obedeceu. Durante a fiscalização, a equipe notou um plástico de coloração diferente por baixo da carga de ração. Foi solicitado ao condutor que retirasse a lona do veículo para uma verificação mais detalhada, momento em que foi encontrada, sob a carga de ração, uma grande quantidade de fardos de maconha, cujo peso totalizou 3620 kg.

Além da droga, foram apreendidos R$ 1.300,00 em espécie e dois celulares.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor, que foi conduzido, junto com o veículo e a droga, à Delegacia de Polícia Civil em Mandaguari.

Fonte PRF

.