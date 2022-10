Neste sábado, 08 de outubro, a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul por meio do Departamento de Educação e Esportes realizará uma manhã de muita brincadeira e diversão para as crianças.

A Rua de Recreio acontece das 08 às 12 horas na Praça do Café.

Veja a programação:

08h00 – Início das brincadeiras.

09h30 – hora do lanche.

10h30 – mais brincadeiras.

11h30 – hora do sorvete.

12h00 – encerramento.

Leve seu filho para participar desta manhã cheia de alegria e muita diversão!