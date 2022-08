Prefeitura de Jandaia lança Programa Jandaia Compra Aqui

Nesta segunda-feira (08), aconteceu o lançamento do programa Jandaia Compra Aqui que tem o objetivo de preparar e incentivar a participação dos empresários jandaienses nos processos de compras públicas.

Durante o evento, também foi realizada a premiação dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 1, das escolas públicas e privadas, que participaram de um concurso para criar a identidade visual do programa (slogan e a logomarca).

O programa foi criado pela gestão atual, neste ano de 2022, e, além de valorizar o empresário local, pretende gerar mais renda e mais empregos na cidade.